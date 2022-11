Cosa certificherebbe un risultato a Torino? "Una risalita in classifica, anche se vogliamo offrire una prestazione convincente per tornare protagonisti come giusto che sia".

Tanta carne al fuoco questa sera, e non solo perché in campo ci saranno il suo passato e il suo presente. Beppe Marotta , anello di congiunzione tra due rivali eterne, parla così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match, tra campo e non solo:

Quanto è cresciuto Inzaghi in questa stagione?

"Come noi, quotidianamente. L'esperienza è un valore importante anche per gli allenatori, Simone è giovane anche se ha avuto un'esperienza importante con la Lazio. Arriva con grandi credenziali, sta rispettando il nostro obiettivo e siamo contenti. Poi si può migliorare di giorno in giorno, lui ci ha fatto superare il girone di Champions e poi stiamo migliorando in campionato. Siamo contenti".

Che effetto fanno le parole di Allegri? Provocazione o stimolo?

"La sfera psicologica ha un'evidenza notevole nei risultati di una squadra. Abbiamo vinto lo Scudetto due anni fa, quindi le valutazioni sono estremamente positive. Poi lui è esperto, è chiaro che voglia metterci tensione, ma dandoci i favori del pronostico può dare al suo interno stimoli superiori. Fa parte del gioco e non ci deve condizionare. Giochiamo contro una grandissima squadra, che partiva coi favori del pronostico e che è in difficoltà come lo siamo stati noi".