Quando attendete la risposta per Skriniar? "Non abbiamo fretta, siamo concentrati sulla partita così come lui. Dobbiamo lasciarlo tranquillo e farlo decidere con calma; è un professionista molto serio, il nostro è un ottimismo sincero".

Abbiamo sentito la ricetta del Milan, qual è la sua? "Partita secca dove ci sono tante componenti che entrano in gioco. Serviranno motivazione, grande organizzazione di gioco, sperando che tutto vada al meglio. Siamo onorati di disputare una stracittadina lontano da Milano che è uno spot molto importante per il nostro calcio".

De Vrij è stato fondamentale per la vittoria dello Scudetto, ora ha avuto qualche problema. Cosa gli è successo?

"Niente, sono scelte dell'allenatore. De Vrij è un altro ottimo professionista, alla lunga distanza con tantissime partite davanti potrà mettersi in mostra anche lui. In un grande club non ci sono titolari e riserve ma cotitolari. Lui è una certezza, avrà le sue occasioni da qui a fine stagione".

Il Napoli non appare imbattibile, pensi che chi vince la Supercoppa avrà una spinta in più per lo Scudetto?

"Non bisogna non riconoscere il loro cammino straordinario, per risultati e prestazioni ottime offerte. Il Napoli ha tante chance di completare questa stagione da vincitore, ma le antagoniste devono credere fino in fondo nel riaggancio. Poi, al di là del risultato di stasera, ci sarà un tour de force di impegni tra campionato, Champions e Coppa Italia che porterà l'allenatore a usare tutta la rosa".

