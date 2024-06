Intercettato dai cronisti al suo arrivo al 'Festival della Serie A' di Parma, Beppe Marotta ha rilasciato una battuta flash sul suo nuovo ruolo di presidente dell'Inter: "E bello, molto stimolante, è un onore per me - le parole raccolte da Sportmediaset.it -. Non cambierà nulla? Non è vero. Sicuramente l'Inter è una grandissima società, per me è un onore essere presidente. Poi punterò tutto sui colleghi e collaboratori che ho, c'è una bella struttura".

