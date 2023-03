Il futuro di Inzaghi dipende da stasera? "Assolutamente no, non si può mettere in discussione un allenatore per una partita. Inzaghi facendo il suo lavoro bene, con grande professionalità, lasciamolo tranquillo".

Partita giusta per mettere la crisi da parte? "E' una partita importante, non guardo né al passato né al futuro. Abbiamo l'obbligo di fare bene, che significa fare risultato, lo chiediamo a noi stessi perché siamo l'Inter. Dobbiamo onorare questa competizione altamente importante fino in fondo".

Quanto è importante stasera per il presente e per il futuro dell'Inter? "Lo è sicuramente per il presente, è una partita importante che va giocata veramente buttando il cuore al di là dell'ostacolo. E' una gara dove ci giochiamo molto, la motivazione e il coraggio sono componenti essenziali".

Direttamente dal prato dello stadio do Dragao, dove tra poco Inter e Porto si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Champions League, Beppe Marotta si è soffermato davanti alle telecamere di Mediaset Infinity per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. Ecco le parole dell'ad nerazzurro:

Come mai Skriniar in panchina?

"Purtroppo è stato fermo per dei problemi alla schiena abbastanza particolari, per cui non si è allenato per 15 giorni. Non è nella condizione fisica per sostenere la partita dall'inizio".

Che Inter vedremo?

"Nel vostro studio c'è grande esperienza, queste cose le avete vissute. Queste gare si caricano da sole, c'è un avversario importante, bestia nera del calcio italiano purtroppo. Al di là dell'atteggiamento tattico, deve esserci grande determinazione e motivazione, la miglior terapia per affrontare la situazione".

Perché Brozovic non ha più ripreso la squadra in mano?

"Quest'anno c'è stata l'anomalia del Mondiale che ha condizionato anche i nostri giocatori. Brozovic è stato alle prese con diversi infortuni, non ha mai trovato la condizione psicofisica giusta. E' un giocatore importante quando è a posto, la sua ripresa è un po' più lenta ma siamo certi nella parte restante della stagione tornerà quello che tutti conosciamo".

