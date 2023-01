C’è il campo, con un match vitale come quello contro il Napoli; ma c’è anche un mercato di gennaio appena iniziato e soprattutto una questione, quella dei rinnovi, che tiene banco in casa Inter. L’ad sport nerazzurro Beppe Marotta, nell’intervista pre-partita ai microfoni di DAZN, non parla di ciò che succede fuori e esprime fiducia nelle motivazioni della squadra: “Credo che abbiamo lavorato molto bene, il tecnico e lo staff hanno lavorato bene con la collaborazione dei giocatori. Siamo in grado che siamo in grado di competere, divertire il pubblico e lasciare qualcosa di importante”.