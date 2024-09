Pochi minuti fa la delegazione dell'Inter ha lasciato la sede della Lega Serie A dove ha partecipato all'odierna assemblea. Così come all'ingresso, anche all'uscita Beppe Marotta e Alessandro Antonello si sono limitati a un saluto a distanza senza rispondere alle domande dei giornalisti presenti in Via Rosellini.

Assemblea di Lega, l’uscita degli uomini Inter ️ pic.twitter.com/ApiktxbSaY — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 30, 2024

