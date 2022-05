Ospite a Roma per la cena di gala con i rappresentanti delle venti squadre di Serie A, Giuseppe Marotta , amministratore delegato dell 'Inter, si è soffermato con i colleghi a DAZN per parlare del momento della squadra di Simone Inzaghi, attesa dopodomani dalla finale di Coppa Italia contro la Juve: "Sicuramente è un palcoscenico importante, il trofeo manca da tempo dalla bacheca del club - dice il dirigente varesino -. E' normale che nell'ambiente ci sia la volontà di portarcelo a casa, soprattutto perché è il derby d'Italia, quello più importante".

La testa va anche allo scudetto?

"E' normale, in questa settimana ci giochiamo dei traguardi importanti, che rappresentano una stagione votata al sacrificio di tutto l'ambiente. Qualcosa vogliamo raccogliere, è altrettanto importante sapere che mercoledì c'è il primo traguardo da raggiungere, e quindi siamo concentrati su questo. Da giovedì, poi, vedremo il da farsi. Zero distazioni, è bello avere questo tipo di pressioni per chi fa sport".

