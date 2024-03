A pochi minuti dal kick-off di Bologna-Inter, Beppe Marotta presenta ai microfoni di DAZN la gara dal Dall'Ara che precede di quattro giorni lo scontro di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Gara propedeutica all'Europa? Intanto, permettetemi di fare gli auguri al mondo interista per il 116esimo compleanno di questo glorioso club - la premessa dell'ad -. Quanto alla domanda, dico che è una partita complementare, dobbiamo cercare oggi di consolidare il primo posto in classifica, dall'altra mercoledì dobbiamo provare a superare il turno attraverso il minimo comun demominatore delle prestazioni di alto livello".

Al Bologna c'è Fabbian che sta facendo bene, è un giocatore da Inter?

"Intanto è praticamente dell'Inter con una recompra, siamo orgogliosi che stia facendo le ossa in provincia. Dopodiché starà a lui dimostrare di essere da Inter, ma sicuramente oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Siamo molto orgogliosi e contenti di lui. Con calma, la recompra non dobbiamo esercitarla al termine di questa stagione perché abbiamo ancora un anno davanti. Vedremo cosa sarà meglio per lui e per noi".

Vincendo oggi, sarebbe la chiusura di un cerchio?

"No, direi che ci sono tanti punti a disposizione. Noi dobbiamo continuare a giocare da Inter, così arrivano punti e risultati".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!