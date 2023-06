Anche Giuseppe Marotta, Ceo sport dell'Inter, ha inviato un messaggio all'ambiente nerazzurro durante la cena di gala tenutasi ieri sera al 'Mandarin Oriental Istanbul', alla vigilia della finale di Champions League, con protagonisti i partner del club: "È una emozione fortissima, non siamo qua per caso, tutta la società lavora da tempo duramente per questo - le sue parole riportate da Inter.it -. Siamo qui perché ce lo siamo meritato, è una emozione forte, è un momento toccante. Cresce l’attesa ogni minuto e daremo tutto per coronare questo percorso con un successo. Ringrazio tutti voi, i Partner che ci sono stati vicini ogni giorno insieme ai nostri tifosi.

Per la finale dovremo stare al fianco dei nostri ragazzi perché il contributo di tutti è fondamentale. Forza Inter!”