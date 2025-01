Nel pre partita di Inter-Monaco, il presidente Beppe Marotta si è concesso ai microfoni di Sky Sport. "Vogliamo ottenere il massimo, mettendo da parte le riflessioni economiche. Dobbiamo consolidare la nostra posizione, dobbiamo mantenerla, questo è quello che abbiamo in testa. Non è da sottovalutare l'aspetto economico, ma non è prioritario", ha esordito il presidente.

Sarà Zalewski l'esterno che comprerà l'Inter? Frattesi resta?

"Le nostre valutazioni sono su quei giocatori che non hanno trovato spazio in questa prima metà della stagione. Cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza, abbiamo un'ossatura di squadra che ci permette di stare tranquilli. Non lasciamo nulla di intentato. Su Frattesi ripeto che non è in vendita, il rumors della Roma non si è mai concretizzato. Non c'è discussione ad oggi"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!