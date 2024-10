Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con lo Young Boys: "Il sintetico è molto insidoso, speriamo non si faccia male nessuno. E' una particolarità di questo club, che va rispettava. Ma la UEFA dovrà intervenire perché giocare sul sintetico porta problematiche che possono portare danni. I cambi di formazione? Nascono dal tour de force di questo periodo. Abbiamo una rosa larga, il tecnico decide chi far giocare e siamo tranquilli. Giusto applicare il turnover, considerando anche qualche defezione.

Sul nuovo stadio Marotta ha aggiunto: "Anzitutto è un fatto storico. Si sono riuniti due ministri, Giuli e Abodi, al tavolo con il sindaco e le due proprietà. E' un segnale che anche la politica vuole accelerare il percorso. Oaktree ritiene strategico l'assett del nuovo stadio, che può generare nuovi ricavi per la sostenibilità del club. E anche un senso di appartenenza e fidelizzazione per garantire attività extra-calcistiche e avvicinare così i tifosi al nostro club".

Domenica ci sarà il derby d'Italia, ma Marotta spiega: "Sappiamo che assume una veste particolare sul piano del coinvolgimento emotivo. Non credo sia determinante, penso che le insidie ci saranno questa sera contro un avversario imprevedibile che, sulla carta non esprime valori di spessore ma bisogna sempre avere un atteggiamento mentale per affrontare queste partite nel modo giusto".