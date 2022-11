Ultimo turno del girone di Champions League per l'Inter contro il Bayern Monaco, gara che darà il via all'ultimo miniciclo di partite importanti prima della sosta per il Mondiale. Dal prato dell'Allianz Arena, Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, presenta questa sfida ai microfoni di Sky Sport:

La personalità in Champions è un salto di qualità fatto con Inzaghi?

"Sì, questo gruppo è fatto da giocatori che stanno insieme da qualche anno ed è in crescita sia nel campionato italiano che in Europa. La seconda qualificazione agli ottavi testimonia quella personalità che permette all'Inter di trovarsi in palcoscenici più consoni al blasone del club".

Per Skriniar ci saranno altri colloqui? E dovrete essere persuasivi con Gosens per convincerlo a rimanere?

"Per Skriniar, il cui valore è superlativo sia in campo che fuori, spero tanto e sono molto ottimista per una conclusione della negoziazione entro il 13 novembre. Ci sono presupposti positivi per dire questo. Gosens fa parte del giro della Nazionale tedesca che si sta inserendo nei nostri meccanismi. Non bisogna avere fretta ma sono sicuro che si inserirà bene nel gioco della squadra".