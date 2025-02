Una partita che vale molto, non solo perché è il derby ma perché mette in palio punti preziosi per la corsa allo Scudetto. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, raggiunge la postazione Sky Sport per parlare della grande sfida di San Siro con parentesi sulle ultime ore di mercato:

Ci racconta come sta questa Inter? C’è la voglia di rifarsi dopo due derby persi?

“È chiaro che il sapore del derby è diverso rispetto ad altre partite. La classifica in questo contesto non conta, i 16 punti di distacco possono essere sulla carta. Abbiamo però voglia di riscattarci e di portare i tre punti a casa, ho visto la squadra molto concentrata e l’allenatore altrettanto. Siamo tutti consapevoli di recitare un ruolo importante”.

Inzaghi ha sottolineato il fatto che a febbraio non riuscirà a recuperare giocatori. Come la vede lei?

“Da qualche anno c’è uno stress esasperato che riguarda tutte le squadre. C’è un livello agonistico esasperato che coinvolge soprattutto le squadre che forniscono giocatori alle Nazionali. Siamo tutti in attesa di una riforma, ma se pensiamo che parteciperemo a giugno al Mondiale per Club la cosa ci fa pensare al fatto che ci sia uno stress agonistico troppo elevato”.

Come sta la squadra dal punto di vista mentale? Calhanoglu è pronto?

“È chiaro che il derby ha un sapore a sé, l’aspetto motivazionale ha un ruolo importante. I nostri giocatori lo hanno bene in mente essendo professionisti allenati a queste partite. I 16 punti di differenza quando inizierà la partita non si dovrebbero sentire e ciò dovrà spronare la squadra a dare il massimo. Calhanoglu fisicamente è a posto, gli manca un po’ di condizione dopo sei partite fuori. Però è sempre un elemento importante per noi”.

