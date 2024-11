Nel pre partita di Inter-Arsenal, il presidente Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. "Un'Inter in Champions e una in campionato? No, c'è un'Inter che deve rispondere a queste chiamate. Lo fa con onore, sono competizioni di grande qualità. Bisogna gestire questa situazione di stress agonistico e l'allenatore lo sta facendo".

Quanto è importante vincere oggi?

"Con questa formula è impossibile gestire le partite, bisogna sempre andare in campo per ottenere il massimo. La differenza reti avrà un ruolo importante".



Preoccupato e orgoglioso dell'interesse della Premier su Inzaghi?

"Da una parte orgoglio, perché significa che è un bravo allenatore. Merita l'attenzione di altri tanti club. Sottolineo che il suo ciclo non è assolutamente vicino alla conclusione, siamo contenti di averlo con noi. E da quello che so anche lui. Abbiamo un grande rapporto, siamo molto orgogliosi di lui".