Romelu Lukaku è tornato in Italia. Il belga questa mattina ha sostenuto un allenamento personalizzato, non sul campo. Domani e nei prossimi giorni continuerà a lavorare (ovviamente non sarà a disposizione di Inzaghi per la partita di Champions League in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen), mentre una sua decisione sulla sua convocazione per Udinese-Inter, gara del lunch match domenicale, verrà presa venerdì.

Ad oggi, vista la muscolatura e la corporatura del calciatore, appare difficile che Romelu possa farcela. Ma non impossibile.