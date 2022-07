A margine della presentazione della nuova nuova maglia Home 22/23 dell’Inter in piazza Gae Aulenti, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Romelu Lukaku si sono concessi alle domande dei giornalisti presenti: “Siamo contenti di iniziare questa nuova stagione e di continuare con questo concetto di famiglia. Vogliamo far capire a tutti che lottiamo per questo e che siamo uniti anche fuori dal campo”, ha esordito Lautaro.

Lautaro sul calcio femminile: “Da quest’annoi sono professioniste, sono contento per la crescita che stanno avendo nell’ultimo periodo. Sono contento, sicuramente è importante per loro”.

Lukaku sui momento chiave della sua carriera: “La sconfitta in finale in Europa League è stato un grosso dolore per la nostra squadra ma ci ha aiutato a fare bene l’anno dopo per vincere lo scudetto. Anche la sconfitta contro il Milan che era primo, poi quando li abbiamo superati questo ha fatto bene alla squadra. La grande sfida sarà ripetersi quest’anno”.