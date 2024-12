20' - Lucca si porta avanti la palla, forse con un braccio, e viene steso da un interista, l'arbitro concede comunque punizione al friulano.

15' - Asllani colpisce da dietro Karlstrom, giallo per lui.

13' - Kamara semina Buchanan e se ne va sulla sinistra, tiro deviato in angolo. Niente di fatto dalla battuta, respinge la difesa dell'Inter.

8' - Non è rigore! Riguardandola al monitor l'arbitro decide che il tocco di braccio di Kabasele non è determinante, probabilmente perché il tiro non era diretto in porta e quindi non annulla una chiara occasione da gol. Resta però il dubbio.

7' - Massimi va a rivederla all'on field review.

6' - Revisione Var in corso...

5' - Rigore per l'Inter! Asllani serve lungo Arnautovic nel corridoio, l'attaccante prova il tiro ma viene rimpallato da Kabasele col braccio alto, l'arbitro indica il dischetto.

2' - Subito un'iniziativa dell'Udinese, tiro dal limite di Ekkelenkamp che sfiora il palo alla sinistra di Martinez.

-----------------------------------------------------

21.00 - Partiti!

20.58 - Squadre schierate, tra poco si inizia.

20.55 - Squadre che escono dal tunnel e si schierano sul terreno di gioco.

20.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, tra poco l'avvio dei match!

20.30 - Squadre in campo per il riscaldamento. Piove con una certa insistenza, lo stadio va lentamente riempiendosi.

Inter e Udinese in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in palio c'è il quarto di finale contro la Lazio che ha superato 3-1 il Napoli. Come preventivato Simone Inzaghi manda in campo tante seconde linee, da Martinez in porta a Buchanan a centrocampo, da Asllani a Carlos Augusto fino alla coppia d'attacco formata da Taremi e Arnautovic. Un'occasione per chi ha meno opportunità di giocare di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra. Ecco gli schieramenti scelti dai due allenatori. Nell'Udinese Sanchez in campo da avversario.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 36 Darmian, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Buchanan, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic. A disposizione: 1 Sommer, 40 Calligaris, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 9 Thuram, 10 Lautaro, 11 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 42 Palacios, 50 Aidoo. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 66 Piana; 27 Kabasele, 29 Bjiol, 95 Touré; 77 Rui Modesto, 14 Atta, 25 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 7 Sanchez, 17 Lucca. A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 10 Thauvin, 16 Palma, 19 Ehizibue, 21 Bravo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 33 Zemura, 37 Guessand, 79 Pejicic, 99 Pizarro. Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Massimi.

Assistenti: Bresmes, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Ghersini. Assistente VAR: Paganessi.