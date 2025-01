Clamoroso scenario in Serie A con il Napoli che potrebbe cedere Kvara al Psg per una cifra vicina agli 80 milioni di euro e che potrebbe perdere anche tre punti in classifica. Si potrebbe innescare l'effetto domino, tra gli obiettivi anche lo scontento Frattesi. L'Inter ha le idee chiare.

