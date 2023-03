Parlando ai microfoni del Clarin prima della partita contro Panama, Lautaro Martinez ha fatto anche una rivelazione: "Non ho mai rivisto alcun momento del Mondiale, solo le immagini della tribuna in festa con mia moglie e i miei amici. Perché? Perché ho sofferto tanto, ora ho questo ricordo in testa e voglio godermelo". Ma la sofferenza era dovuta al Mondiale che per lui non è stato particolarmente brillante o per la finale con la Francia? "Un po' un insieme delle cose. Sono ancora un po' emozionato a parlarne, non ho potuto vivere il torneo come volevo per via dei problemi alla caviglia. Speriamo ora di poter dare quello che avrei voluto e che non è stato possibile, già nelle prossime partite La cosa più importante per me, comunque è continuare a far parte di questo gruppo, sono orgoglioso di questo e cerco sempre di migliorare ogni giorno per dare alla Nazionale cose importanti. Ad ogni allenamento diamo sempre un messaggio anche ai più giovani: si deve sempre alzare il livello, spero sempre che la Nazionale possa sempre potenziarsi e conseguire traguardi di rilievo".