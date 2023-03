"Lautaro è un giocatore molto serio, è un leader e sente molto la causa interista, anche nella vita di tutti i giorni. Le sue parole sono una seria assunzione di responsabilità, vuole vincere con questa maglia e quando non ci riesce è triste" spiega Alejandro Camano a Calciomercato.it, dove l'agente di Lautaro parafrasa meglio le dure parole del dieci interista espresse a caldo nel post-gara contro il Bologna. "Addio all’Inter senza Champions? - Continua -. Ha molti anni di contratto con l’Inter e non gioca solo per i risultati e vincere trofei, lui gioca per regalare vittorie. La sua permanenza dipende da quanto lui è felice in nerazzurro. Che l’Inter vinca lo scudetto, vada in Champions o meno, le sue sensazioni non cambiano. Ripeto, ha tanti anni di contratto, non ci sono possibilità che vada via. Sente una grande appartenenza e questo per lui è molto importante. Se poi in futuro arriveranno offerte in grado di accontentare sia Lautaro che l’Inter, magari ne riparleremo. Ma per il momento non è così, i nostri pensieri sono concentrati sull’Inter. Una carriera in nerazzurro alla Zanetti? Magari, ma ci sarà tempo".