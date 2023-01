Intercettato nella pancia dell’U-Power Stadium dopo il pari beffa contro il Monza, Lautaro Martinez parla a caldo del match partendo dal grave errore di Sacchi in occasione del gol annullato ad Acerbi: "Lui può aspettare 3 secondi per fischiare, poi sono errori che cambiano le partite, i risultati e la classifica", tuona il Toro ai microfoni di Sport Mediaset.

Questo risultato rovina anche un po’ l’impresa contro il Napoli?

"Sì perché abbiamo parlato tanto in settimana e in questi giorni, dovevamo continuare su questa strada. Dopo la vittoria con l’Atalanta prima del Mondiale e quella con il Napoli era importante continuare a vincere per non perdere le distanze su chi è sopra di noi, però sicuramente adesso dobbiamo pensare e analizzare gli errori che abbiamo commesso. A testa bassa".

