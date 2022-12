All'appello mancano le ultime partite valide per i gironi, ma in casa Inter è tempo già di tracciare un primo bilancio visto che tutti i giocatori nerazzurri hanno completato la prima fase della competizione. Dumfries, De Vrij, Brozovic e Lautaro: per loro 4 l'avventura al Mondiale continua. L'Olanda affronterà agli ottavi l'Usa, in caso di vittoria sfiderà la vincente di Argentina-Australia: possibile dunque un "derby" nerazzurro tra Dumfries, De Vrij e Lautaro. L'esterno dell'Inter è sempre partito titolare ed è sempre rimasto in campo per tutti i 90 minuti, a differenza del connazionale mai utilizzato fin qui da Van Gaal. Un Mondiale fin qui tutto sommato sufficiente per Dumfries che, pur non mettendosi in particolare mostra, resta un fedelissimo del ct dell'Olanda.

Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più invece da Lautaro. Il Toro, partito titolare al centro dell'attacco completato da Messi e Di Maria, nella partita decisiva contro la Polonia è finito in panchina, con Scaloni che ha preferito puntare dal primo minuto su Alvarez. L'attaccante del Manchester City ha sfruttato l'occasione segnando il gol del 2-0 finale, prima di essere sostituito dal numero 10 dell'Inter. Proprio Lautaro ha avuto una ghiotta occasione nel finale di gara per sbloccarsi, ma ha fallito clamorosamente a pochi passi da Szczesny. Chissà se il ct della Seleccion punterà nuovamente su Alvarez o lascerà a Lautaro la possibilità di sbloccarsi: in una competizione come il Mondiale la svolta è sempre dietro l'angolo, il Toro ha dimostrato nell'era Scaloni di essere il numero 9 dell'Argentina ed è affamato di gol.