Il progetto Superlega non è morto, anzi. Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha assicurato a RAC1 che l'idea è lanciare il torneo entro due stagioni: "Potrebbe esistere già dalla prossima annata o dal 2025-26, altrimenti ci penserò perché anche la UEFA è interessata a mantenere il Barça nell'ECA - le parole del numero uno del club catalano -. Che ci siano o meno le squadre inglesi non mi interessa, loro in Premier giocano già la Super League. Oltre a Barça e Madrid, ci sarebbero le italiane Inter, Milan, Napoli e Roma. Poi le squadre francesi come l'Olympique Marsiglia, le tre portoghesi Sporting, Benfica e Porto, le quali sarebbero felicissime di venire. Infine aderirebbero anche le olandesi (Ajax, Feyenoord e PSV, ndr) e le formazioni del campionato belga Bruges e Anderlecht. Pochissimi club parteciparono alla prima Coppa dei Campioni nel 1955, poi divenne la competizione d'eccellenza in Europa. Immagino una prima fase così, poi sarà integrata".

