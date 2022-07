Anticipazioni della maglia casalinga dell'Inter per la prossima stagione. Sono trapelate le prime immagini ufficiali del kit casalingo. Le svela il portale Footy Headlines, che prevede il lancio della maglia "Nike Internazionale 2022-2023" all'inizio di luglio 2022, dunque molto probabilmente nei prossimi giorni.

L'Inter non ha potuto lanciare il nuovo kit prima del 1 luglio 2022, in quanto il contratto con il vecchio main sponsor Socios (Inter ($INTER) Fan Tokens) era valido fino al 30 giugno 2022. Al centro della maglia nuova a striscie nerazzurre si trova lo sponsor Digitalbits. E qualche tifoso l'ha già trovata in vendita in Kuwait.