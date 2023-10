San Siro domani non potrà mettere in pratica la contestazione preparata da settimane per Romelu Lukaku, visto il divieto di introdurre fischietti nell'impianto. Attraverso i social della Curva Nord, uno degli esponenti del tifo organizzato nerazzurro ha esortato a non utilizzare epiteti a sfondo razzista per l'attaccante della Roma: "Domani non cadiamo in banalità e stupidità. Lasciamo fuori dallo stadio il razzismo che non è una cosa che ci appartiene. Domani dobbiamo sostenere i nostri colori e incitare la squadra più forte che mai per arrivare alla vittoria".

Su Lukaku: "Facciamoci capire che Milano non è più la sua città e che qui non è più il benvenuto".