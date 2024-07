Brutte notizie per Simone Inzaghi dal ritiro del Canada. Secondo quanto riferito da TSN, il centrocampista canadese e dell'Inter, Tajon Buchanan ha subito un brutto infortunio alla gamba ed è stato costretto a lasciare il centro di allenamento in ambulanza.

L'esterno dell'Inter ha subito un infortunio alla gamba durante l'allenamento in vista della partita dei quarti di finale in Copa America contro il Venezuela. Secondo Matthew Scianitti, l'allenamento è stato annullato dopo l'infortunio di TJ. Dopo l'indiscrezione lanciata dal giornalista di TSN, la Federazione canadese "conferma che Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in ospedale per valutazioni e cure. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni" come si legge nel comunicato.

Canada Soccer confirms that Tajon Buchanan sustained an injury to his lower leg during today's training session.



He has been taken to a local hospital for further evaluation and treatment.



We will provide updates as more information becomes available.