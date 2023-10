La frustrazione di Romelu Lukaku nel corso di Inter-Roma è chiara. Si vede nettamente nelle immagini mostrate da Dazn in cui il belga si gira, alla fine dell'ultima azione del primo tempo, gridando a Kristensen: "Una palla, datemi almeno una palla". Il centravanti allarga le braccia sconsolato e poi si dirige verso gli spogliatoi. Una partita in cui ha toccato pochissimi palloni e nella quale i giallorossi hanno tirato pochissimo, subendo costantemente l'iniziativa degli avversari.

In un'altra sequenza, nel secondo tempo, si vede Lukaku completamente assorto nei suoi pensieri durante una pausa del gioco (c'era un giocatore giallorosso a terra in attesa di soccorsi): il belga, causa la bolgia del Meazza, non riesce nemmeno a sentire Paredes che lo chiama ripetutamente per tornare a supporto dell'azione difensiva.