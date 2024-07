L'Inter si appresta a intensificare i contatti per Juan Cabal. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta organizzando un nuovo incontro con il Verona per discutere dettagliatamente l'operazione che potrebbe portare il difensore mancino a Milano. Le trattative subiranno un'accelerazione la prossima settimana, con l'Inter pronta a includere Issiaka Kamate come parte dell'accordo.

️🇨🇴 Inter are prepared for new round of talks with Verona for Juan David Cabal as new left footed CB.



Negotiations to advance next week with Inter open to include Issiaka Kamate as part of the deal.



Cabal, one of three names on Inter list as revealed this week. pic.twitter.com/OC0FFsgkPk