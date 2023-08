Giovane comparsa nell'anno del Triplete, quando ha lasciato comunque un buon ricordo tra i tifosi dell'Inter se non altro perché tramutatosi nell'anima della grande festa sul campo nell'alba di San Siro, Marko Arnautovic è tornato all'improvviso nei pensieri del club nerazzurro. Che in cerca di un rinforzo per l'attacco ha aperto i cassetti della memoria e ha ripensato al giocatore austriaco, oggi 34enne e da diverso tempo una colonna del Bologna. Secondo Il Resto del Carlino, da Viale della Liberazione è partita un'offerta da 3 milioni di euro per Arnautovic, alla quale però il club felsineo ha replicato seccamente picche: Arnautovic, per i rossoblu, è assolutamente incedibie.

