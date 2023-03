Per trovare un qualcosa di peggio bisogna riavvolgere il nastro fino alla stagione 2013/14, quando i nerazzurri a questo punto del campionato erano a 44 punti (44 gol fatti, 29 subiti) e chiusero poi al quinto posto (a quota 60), mentre nell'annata seguente i punti erano 37 (42 gol fatti, 35 subiti). Il risultato? Un deludente ottavo posto (a 55 punti). Nel 2015/16, invece, l'Inter arrivò quarta in classifica (67 punti): dopo 27 turni si contavano 48 punti (34 gol fatti, 25 subiti). Nel 2016/17 i punti in tasca a questo punto della stagione erano invece 51 (46 gol fatti, 28 subiti), con il settimo posto (62 punti) come risultato finale di un'altra annata sotto le righe.

Andò nettamente meglio nel 2017/18, quando con Luciano Spalletti in panchina arrivò la qualificazione in Champions League nel famoso scontro diretto dell'ultima giornata, all'Olimpico ai danni della Lazio (quello del "L'ha presa Vecino") con 72 punti in tasca che garantirono il quarto posto: alla 27esima giornata i punti erano 52, due in più di ora (con 42 gol fatti, 21 subiti). Stesso piazzamento finale nel 2018/19 (69 punti), con 50 punti (40 gol fatti, 22 subiti) a questo punto della stagione. Nel 2019/20 arrivò Antonio Conte e con lui il secondo posto ad 82 punti (58 dopo 27 turni, con 54 gol fatti e 28 subiti), mentre il 2020/21 è l'anno dello scudetto, conquistato con 91 punti: un andamento completamente diverso da quello delle altre stagioni, come testimoniano i 65 punti messi in tasca in 27 giornate (con 65 gol fatti e 26 subiti).

E poi si arriva al recente passato ed al presente, e quindi al turno di Inzaghi. L'anno scorso la squadra del piacentino chiuse seconda in classifica con 84 punti conquistati al traguardo ma con 55 (5 in più di ora) collezionati nelle prime 27 giornate, dove arrivarono anche 56 gol fatti (9 in più di ora) e 24 gol incassati (7 in meno di ora). Numeri che devono invitare al cambio di rotta immediato: alle porte c'è un aprile di fuoco che mette in palio un'intera stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!