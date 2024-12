L'Inter chiude il suo 2024 a San Siro con una bella ciliegina sulla torta, la vittoria per 2-0 contro il Como: per i nerazzurri si tratta del quarto successo consecutivo in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo scorsi, quando in quell'occasione la striscia arrivò a quota 10. I nerazzurri hanno poi fatto in tempo a scrivere un nuovo record, visto che con quello di ieri l’Inter ha ottenuto 13 successi casalinghi di fila contro un singolo avversario per la prima volta in Serie A: il Como non vince a San Siro dal 1950.

