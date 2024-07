Rimbalzano ovviamente anche in Brasile le voci sull'interesse dell'Inter per Robert Renan, il difensore dello Zenit San Pietroburgo al momento in prestito all'Internacional de Porto Alegre. Proprio basandosi su queste indiscrezioni, il sito Revista Colorada ha contattato uno dei rappresentanti del difensore, che ha confermato l'interesse dell'Inter e di altre squadre estere: "Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale. Ha molte richieste, quello sì".

