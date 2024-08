Tomas Palacios è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. La lunga attesa è finita: nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione sono arrivati tutti i documenti necessari per chiudere definitivamente l'affare anche a livello burocratico. La Federcalcio argentina ha dato il via libera (in ritardo, anche causa fuso orario) dopo la quadra trovata nelle scorse ore tra l'Independiente Rivadavia, che aveva la possibilità di riscattare il cartellino del giocatore, e il Talleres. L'Inter aveva invece raggiunto l'accordo con entrambi i club a 6,5 milioni di euro più bonus.

Nella giornata di domani è prevista la firma del classe 2003 sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029, a seguire l'annuncio ufficiale. Palacios svolgerà tutte le varie attività media nel contesto della firma in sede.

