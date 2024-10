Alla fine Ionut Radu è rimasto all'Inter, anche se virtualmente fuori dal progetto tecnico. L'agente Oscar Damiani, intervenuto dal palco della 'Palermo Football Conference' in corso a La Braciera in Villa, parla del futuro del portiere dopo le tante trattative sfumate e saltate in estate per la sua cessione: "Devo essere sincero, io ho cresciuto Radu fin da quando era un ragazzo del Pizzighettone. Ha avuto tante sfortune, ma ci sono stati pure errori suoi. E uno dei più grandi, come ho detto a lui e lo ribadisco pure pubblicamente, è stato di non voler venire a Palermo. Gli stava stretta la Serie B, per me sbagliando, e adesso la situazione è difficile. Aspettiamo una squadra che creda in lui", le parole del procuratore del portiere rumeno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!