La storia tra Mario Hermoso e l'Atletico Madrid sembra destinata a concludersi dopo un lustro a fine stagione, ovvero alla naturale scadenza del suo contratto. In questi mesi, infatti, le parti non sono mai riuscite a trovare un accordo per il rinnovo, anche se nulla è ancora deciso in via definitiva, come spiegato dal suo agente Inaki Espizua ai microfoni di CN24 TV: "E' un calciatore che sta facendo molto bene e che in questi cinque anni a Madrid è cresciuto tanto, ora sta terminando il suo contratto con l'Atletico Madrid - le sue parole -. Non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto ci deve essere un progetto comune e in questo momento siamo lontani da un rinnovo con l'Atletico Madrid".

Le possibilità di allungare il matrimonio, dunque, sono minime, ecco perché il difensore si sta guardando intorno: "Mario vuole giocare in un campionato importante, non vuole scartare nessuna opzione - ha aggiunto il procuratore - Vuole giocare per obiettivi importanti, valuteremo qualsiasi progetto che può arrivare per i prossimi anni, questa è l'aspirazione del giocatore. La Serie A può essere sicuramente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni, il Napoli rientra nelle squadre della Serie A che propongono uno scenario appetibile ai giocatori. Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Per rispetto di tutti non voglio parlare di club singoli, ma sicuramente la Serie A può essere una destinazione prestigiosa per Hermoso".

Infine, Espizua chiosa così sull'Inter, l'altra società italiana a cui è stato associato il nome del suo assistito: "Anche l'Inter è un grandissimo club, è uscita dalla Champions perché ha lasciato aperta la qualificazione all'andata e perché non è mai facile affrontare l'Atletico Madrid e la Champions".

