Spuntano nuove importanti dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente di Sebastiano Esposito, per la definizione del futuro dell'attaccante in prestito all'Anderlecht, dopo il rumore e gli attriti che hanno visto coinvolte le parti in questi giorni: "Con il tempo Sebastiano farà ricredere tutti. Tanti si dimenticano che è un 2002 - ha detto ai microfoni di Calciomercato.it -. Tornerà in Italia a grandi livelli, nelle prossime settimane inizieremo a capire dove poterlo trasferire".