Ospite sulle frequenze di Radio Colonia , durante la trasmissione '¿Cómo te va?', Alejandro Camaño , agente di Lautaro Martinez, ha confermato la volontà del suo assistito, già esplicitata a più riprese dal diretto interessato, di voler proseguire la sua carriera al l'Inter, a maggior ragione dopo il rinnovo fino al 2026 siglato lo scorso ottobre: "A volte la stampa pubblica cose su un suo trasferimento, ma Lautaro pensa all'Inter , a dare gioia al popolo nerazzurro. Vuole diventare campione (d'Italia ndr) e lavorare in vista del Mondiale in Qatar. Non pensiamo un trasferimento, lui è all'Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all'Inter e lavoriamo per il Mondiale".

In seguito, il procuratore ha sottolineato la maturazione calcistica del Toro nelle ultime stagioni: "Lautaro sta crescendo come calciatore, non dimentichiamo che stiamo parlando di un giocatore di 24 anni. Si sta già consolidando come uno dei più importanti nel panorama internazionale, ora arriva la generazione degli attaccanti come Lautaro che sostituiranno quella dei Ronaldo e Benzema, ormai ultratrentacinquenni. Lauti ci darà molta gioia nei prossimi anni, ovunque andrà sarà protagonista. Viene da una super squadra come il Racing , ha sofferto, si è abituato al fatto che il calcio non è sempre lo stesso. Ora avrà successo ovunque".

La chiosa è dedicata a un altro giocatore della sua scuderia, Achraf Hakimi, ex laterale nerazzurro, dalla scorsa estate al Psg: "Hakimi è un giocatore del PSG, è felice, ha ancora 4 anni di contratto. E' giovane e vuole continuare a crescere lì".