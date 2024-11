Intervistato da Tutto Mercato Web, l'operatore di mercato Crescenzo Cecere ha parlato in termini positivi di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano in prestito dall'Inter alla Sampdoria: "Sta facendo molto bene. La squadra è partita con qualche difficoltà ma con Andrea Sottil si è ritrovata. Sta facendo bene. L’Inter lo segue, ci auguriamo possa giocare presto per i nerazzurri. Ma oggi pensa alla Samp".

Cecere parla poi della corsa per lo Scudetto: "Sarà una lotta serrata sino a fine campionato, a Inter e Napoli aggiungerei anche la Juventus. La favorita? L'Inter, ha un organico più completo ed è abituata a vincere. Ma il Napoli ha un allenatore vincente, non lascerà nulla di intentato". Poi sul possibile operato dei nerazzurri nel mercato invernale: "Guardando le precedenti sessioni, l’Inter a gennaio ha sempre fatto poco. Magari ci sarà un innesto in attacco, all’Inter come al Napoli se dovessero uscire Marko Arnautovic e Giovanni Simeone".

