Primi aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu da parte di Stefan Kuntz, ct della Nazionale turchia, che dopo la sconfitta contro la Croazia spiega cosa è successo al centrocampista dell'Inter: "Hakan ha subito uno stiramento all'inguine. Scopriremo quanto sia grave dopo la risonanza magnetica", le parole riportate da NTVSpor. Si passa poi all'aspetto tattico e alle scelte del ct, che ha preferito inserire un giocatore di spiccate qualità offensive come Arda Güler solo successivamente, nonostante la Turchia, sotto nel punteggio, avesse bisogno di maggiore creatività; ma avrebbe potuto sostituire Hakan prima?" Stefan Kuntz replica: "Hakan ha giocato da centrale oggi. Arda Güler non era il suo sostituto ideale in quella posizione".