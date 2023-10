Il nuovo centrocampista dell'Inter Davy Klaassen è stato ospite di Cor Potcast, un podcast del canale Youtube olandese FC AFKicken gestito dai calciatori Bart Vriends, Thomas Verhaar e Maarten de Fockert. Discussione che tocca argomenti anche curiosi, come ad esempio la nuova chioma sfoggiata dall'ex Ajax frutto di un trattamento: "L'avevo fatto quattro mesi e mezzo fa, ma ora lo vedono tutti. Ora si vede la prima crescita, presto sarà un'esplosione. Avrei potuto farlo in Turchia per cinquanta centesimi a follicolo pilifero, ma ho preferito farlo nel mio Paese a due euro", racconta il giocatore nerazzurro.

L'estate scorsa Klaassen ha lasciato l'Ajax per una nuova avventura all'estero; ecco come Klaassen motiva la scelta dell'Inter, maturata peraltro nelle ultime ore di mercato: "L'Ajax ha preso un'altra strada in quel momento. Questo è stato il motivo per cui anch'io ho preso questa decisione. Resta il mio club, avrei voluto aiutarlo; ma avevo la sensazione di non poter più fare nulla". Tra i suoi racconti, anche l'episodio di una lite avvenuta durante un match contro il Feyenoord lo scorso aprile, dove ha rimediato un colpo a causa di un accendino lanciato dagli spalti: "C'è stata una baruffa tra Dusan Tadic e Orkun Kökçü. In realtà sono andato lì per calmare gli animi, ma poi quell'accendino mi è finito proprio in testa. Ora, con i miei capelli, quell'accendino probabilmente sarebbe rimbalzato".

Si parla poi dei migliori allenatori avuti nella sua esperienza all'Ajax e fa il nome di due ex interisti: "Dico Dennis Bergkamp e Wim Jonk, non esiste una coppia migliore". Bergkamp dava istruzioni, ma voleva sempre che tu sentissi cosa sbagliavi. Non diceva molto e non era un chiacchierone, ma ti guardava in un certo modo. Poi l'ho capito anch'io ed era davvero felice quando ho fatto bene". Nel podcast Klaassen è stato anche interrogato sui quattro giocatori con cui andrebbe a formare una sorta di squadra di calcetto. "Daley Blind e Frenkie de Jong sono entrambi molto bravi in ​​questo. Poi prendere anche Steven Berghuis, fa sempre quelle azioni folli. E metterei dentro anche Bergkamp".

