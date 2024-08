Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Anderlecht per il prestito dell'esterno Issiaka Kamate, giocatore tra i più in vista in queste amichevoli estive dei nerazzurri. Il giornalista belga Sacha Tovalieri spiega che l'Inter ha intenzione di mettere una clausola di riacquisto, opzione inizialmente non gradita dal club biancomalva. Altro punto che rende un po' difficili i dialoghi sono le intenzioni dell'RSCA nei confronti del giocatore: lui vorrebbe misurarsi da subito in prima squadra, mentre l'Anderlecht gradirebbe un inserimento graduale con iniziale impiego nella squadra B impegnata nella Challenger Pro League, la seconda divisione nazionale.

Attualmente, l'ala francese ha alcuni progetti che lo vedono coinvolto direttamente in un club di prima divisione, in primis quello presentato dai portoghesi dell'AVS di Vila das Aves, che vede in Kamate una priorità assoluta ed è in vantaggio sugli spagnoli del Club Deportivo Mirandes. Intanto, però, la prospettiva Anderlecht per Kamate sembra farsi sempre più lontana all'orizzonte.

