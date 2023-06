Kalidou Koulibaly punta ancora ad essere protagonista in Europa. E per questo motivo, secondo il portale transalpino TeamFootball.fr, il difensore senegalese del Chelsea non ha ceduto alle ricche sirene dell'Al-Ittihad, come avrebbe voluto aggiungere l'ex Napoli a Karim Benzema. Pur lusingato dall'interesse saudita, Koulibaly ha declinato perché si vede ancora pronto a giocare almeno un'altra stagione ad altissimo livello in Europa dopo la delusione dell'esperienza in Premier League. E in tal senso la proposta dell'Inter, che pensa di sostituire Milan Skriniar con lui, potrebbe essere il compromesso ideale per il difensore.