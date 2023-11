Indiscrezioni della vigilia rispettate. Oltre agli infortunati Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, anche Alexis Sanchez è costretto ad alzare bandiera bianca: il cileno, che come ammesso ieri da Inzaghi in conferenza stampa è tornato dagli impegni col Cile con una distorsione alla caviglia, non è partito con il resto dei compagni alla volta di Torino, dove questa sera è in programma Juventus-Inter.

La buona notizia è invece il ritorno tra i convocati di Juan Cuadrado: il colombiano, ai box da diverse settimane per una fastidiosa tendinite, negli ultimi giorni si è allenato con il gruppo ed è partito con la squadra. Panita, ironia della sorte, torna a disposizione puntuale per la grande sfida dell'ex all'Allianz Stadium.

