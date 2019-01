"Le voci circolate nel week-end che indicavano in Jack Ma e nel suo equity fund, Junfeng Capital, il possibile nuovo socio di Suning nell’azionariato interista, al posto di Thohir, hanno subito un drastico ridimensionato". Il Corriere dello Sport fa riferimento alla smentita di Shuai Wang, vicepresidente delle comunicazioni di Alibaba, il colosso internet cinese di cui è fondatore e presidente proprio Jack Ma (RILEGGI QUI LE SUE PAROLE).

"Potrebbe trattarsi di una presa di posizione obbligata, tenuto conto che l’eventuale operazione deve ancora concludersi, ma non può essere ignorata - sottolinea il quotidiano romano -. Del resto, le indiscrezioni sono sbocciate proprio per lo stretto legame che esiste tra Jack Ma e la famiglia Zhang, nonché tra le stesse Suning e Alibaba, che peraltro utilizzano proprio il fondo Junfeng Capital per operazioni di investimento e finanziamento. A questo punto, si tratta solo di attendere, visto che la cessione delle quote di Thohir dovrebbe avvenire entro la prima metà di febbraio".

