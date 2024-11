Cinque interisti in campo a San Siro per Italia-Francia, ultima gara del Gruppo 2 di Nations League che mette in palio il primo posto. Se da una parte, negli ospiti, c'è il solo Marcus Thuram, con Benjamin Pavard che si accomoda per la seconda volta di fila in panchina in quattro giorni, dall'altra Luciano Spalletti decide di mandare in campo tutti i nerazzurri a sua disposizione. Confermati nell'undici di partenza, dunque, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Nicolò Barella, riproposto nella posizione di trequartista alle spalle di Mateo Retegui come già successo contro il Belgio giovedì scorso. Con una novità non da poco: sul braccio del centrocampista sardo ci sarà la fascia di capitano.

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locateli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Nkunku; Thuram, Kolo Muani.

