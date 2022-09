Niente conferenza stampa della vigilia per Simone Inzaghi che, invece, anticipa i temi di Udinese-Inter sul profilo Instagram del club nerazzurro direttamente da Appiano Gentile: "Veniamo da due vittorie consecutive, ma sappiamo che giocando ogni due giorni non è semplice - dice il tecnico -. Adesso andiamo a Udine, sarà una gara molto, molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene".

L'Udinese arriva da 4 vittorie di fila.

"Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, molto ben allenata, con giocatori di quantità e qualità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perché troviamo la squadra con la miglior striscia di vittorie in campionato. Sicuramente sono tra i più in forma in Serie A, sappiamo che troveremo una squadra ostica, dovremo affrontarla da Inter".

Quanto sarà importante l'approccio?

"Sarà determinante perché l'Udinese segna nei primi minuti delle gare e bisognerà approcciare la gara nel migliore dei modi".