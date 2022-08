Si esprime a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Cremonese Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che ai microfoni di DAZN parla non solo delle scelte per l'incontro contro i grigiorossi senza fermarsi sulle ultimissime voci legate al mercato: "Tutte le partite sono complicate, la Cremonese l'abbiamo analizzata coi ragazzi in questi due giorni. Cercheremo di fare una gara di aggressività e corsa perché si vince così".