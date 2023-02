Arrivato ai microfoni di Amazon Prime Video, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, commenta l'esito di questo primo round degli ottavi di finale di Champions League che ha visto la vittoria dell'Inter:

Avete dato l'idea nella ripresa di voler vincere a tutti i costi.

"Assolutamente sì, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra fisica. Nel primo tempo c'è del rammarico per le occasioni perse, nella ripresa abbiamo rischiato in ripartenza, poi i cambi ci hanno aiutato. Avremmo voluto fare qualcosa in più ma è stata una grande partita".