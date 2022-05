Dopo il 3-0 alla Samp, che però non è bastato per vincere lo scudetto dopo Coppa Italia e Supercoppa, Simone Inzaghi commenta a DAZN i 90 minuti odierni e non solo. Le parole del tecnico nerazzurro.

Quale sentimento prevale?

"Penso orgoglio. L'applauso finale dello stadio e come ci hanno accolti all'arrivo... tutto molto bello. Complimenti al gurppo per l'ottima stagione che poteva essere straordinaria con lo scudetto. Complimenti al Milan per gli 86 punti, ma anche a noi che ne abbiamo fatti 84. Sono orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto grandi cose. Come il Milan".

Cosa ha avuto il Milan in più?

"Due punti. E sono stati continui nel finale. Poi io guardo solo a casa mia: il doppio confronto con il Liverpool ha influito in quel periodo, ma 84 punti sono tanti. Faccio un plauso ai miei, poi nei prossimi giorni analizzeremo dove avremmo potuto fare di più e vincere anche lo scudetto".

Ora ripartirete ancora più carichi?

"Ovviamente sì. Siamo l'Inter, abbiamo vinto due trofei, ma ti resta l'amaro in bocca per come ci è sfuggito il tricolore. Dovremo cercare di limare quei 2 punti tra noi e il Milan".

C'è comunque da essere soddisfatti per il percorso.

"Decisamente. Percorso lungo e impegnativo. Due trofei e in Champions abbiamo perso con Real e Liverpool. Ma devo essere coerente e dire che arrivare secondi non piace a nessuno. Chiaramente, difficile da scordare le vittorie".