Sarà una sfida di corsa: si aspetta una battaglia? "L'Udinese è una squadra fisica, ma anche tecnica ed è in un ottimo momento. Servirà una gara importante"

Tanto turnover ultimamente: sta funzionando?

"Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati. Dobbiamo fare scelte continue, abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Martedì ne avevo cambiati cinque, oggi tre... Di volta in volta sceglierò, sapendo che chi entra magari è più importante di chi inizia".

Mkhitaryan e Acerbi confermati: non ha paura della stanchezza?

"Abbiamo giocato martedì, siamo a domenica. Rispetto alla partita in Repubblica Ceca e col Torino, questa volta abbiamo avuto più tempo per recuperare bene a ogni livello. Ci mancano Lukaku e Calhanoglu che speriamo possano tornare a disposizione al più presto".